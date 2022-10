Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg unterwegs

Heidelberg. Aktuell sind falsche Mitarbeiter der Stadtwerke in Heidelberg unterwegs, die sich Zutritt zu privaten Haushalten verschaffen wollen. Wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilen, geben die Betrüger an, im Namen der Stadtwerke Heidelberg Arbeiten an Wasseranlagen vornehmen zu müssen. Ein Bürger aus Handschuhsheim hatte den Vorfall um 13.50 gemeldet. Nach Angaben des Bürgers tragen die Männer gefälschte Mitarbeiterausweise bei sich. Die Stadtwerke Heidelberg betonen, dass sie sich nie unangemeldet Zutritt zu Haushalten verschaffen. Wer sich unsicher ist, ob es sich um falsche Mitarbeiter handelt, kann sich bei den Stadtwerken Heidelberg im Kundenzentrum unter 0800 513 513 2 versichern und die Vorkommnisse bei der Polizei melden, raten die Stadtwerke Heidelberg.

