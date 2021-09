Heidelberg. Das Studierendenwerk Heidelberg beteiligt sich an der Fairen Woche, die am 10. September in Heidelberg startet. Bis zum 24. September gibt es neben besonderen fairen Leckereien auch Infostationen in den Mensen und Cafés, wo die Gäste auch ihren Wissenshunger über menschenwürdige und umweltgerechte Produktionsbedingungen stillen können.

