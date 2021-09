Fahrzeugvollbrand in Heidelberg-Neuenheim

Heidelberg-Neuenheim. Ein Auto ist am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, in Heidelberg-Neuenheim aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug beim Eintreffen der Feuerwehr in der Lutherstraße/Ecke Uferstraße bereits in Vollbrand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 5 000 Euro geschätzt.



