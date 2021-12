Heidelberg. Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Freitag von einem Unbekannten in Heidelberg aufgebrochen worden. Bei der Tat wurden aus einem der Fahrzeuge ein altes Navigationsgerät sowie graue Turnschuhe der Marke Nike entwendet, teilte die Polizei mit. Aus dem anderen erbeutete der Dieb Modeschmuck und Münzgeld. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz gegenüber vom Landratsamt in der Kurfürsten-Anlage abgestellt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 bei der Polizei.