Heidelberg. Eine Person ist am Donnerstagnachmittag in einem Fahrzeug eingeklemmt worden, das sich auf dem Königsstuhl in Heidelberg überschlagen hatte. Die Person konnte zwischenzeitlich von den Rettungskräften befreit werden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Rettungskräfte sind derzeit noch vor Ort im Einsatz. Die Ursache des Unfalls ist bislang unbekannt.

