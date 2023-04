Fahrzeug in Heidelberger Altstadt beschädigt und weggefahren

Heidelberg. Ein Auto ist am Ostersonntag in einem Parkhaus in Heidelberg beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher zwischen 10.00 und 17.15 Uhr mit einem roten Fahrzeug einen blauen Audi A5.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Audi war im Parkhaus P6 Ebene 1 in der Unteren Neckarstraße abgestellt und wurde am rechten Kotflügel touchiert. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher den Lack des beschädigten Fahrzeugs. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06221 - 18570 zu melden.