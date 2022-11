Fahrzeug am Heidelberger Königsstuhl überschlagen und eingeklemmt

Heidelberg. Ein 56-Jähriger ist am Freitagnachmittag in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, nachdem es sich auf dem Königsstuhl in Heidelberg überschlagen hatte. Vermutlich wegen eines medizinischen Vorfalles war er kurz nach 15 Uhr von der Fahrbahn im Königsstuhlweg abgekommen, berichtet die Polizei. Das Auto blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. Die Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 53-Jährigen aus dem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

