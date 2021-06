Fahrradkino startet

Heidelberg. Das „Unterwegs-Theater“ startet am heutigen Donnerstag ein Fahrradkino auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses an der Hebelstraße 7. An drei Donnerstagen gibt es jeweils ab 21.30 Uhr Open-Air Programm. Den Auftakt macht am 17. Juni der Film „Ganz – die wahre Geschichte des VW-Käfers“ von Suzanne Raes.

Von Josef Ganz stammen die Entwürfe, das grundlegende technische Konzept sowie Name und Spitzname des „Käfers“. Als Jude musste er aus Deutschland fliehen, bevor der Kleinwagen seinen Siegeszug antrat.

Der Neffe des Konstrukteurs, der Schweizer Lorentz Schmidt, kommt nach Heidelberg und bringt einen der Prototypen des „Käfers“, den 86 Jahre alten „Standard Superieur“ mit. Sein Erfinder Josef Ganz hat den Wagen 1935 selbst in die Schweiz gefahren . Von dort fährt ihn sein Neffe exklusiv zum Festival „Artort021“, das am 8. Juli beginnt, nach Heidelberg und steht beim 1. Open-Air Fahrradkino auch für ein Gespräch mit dem Publikum bereit. Karten gibt es online über www.reservix.de sowie an Vorverkaufsstellen. Das Fahrradkino-Ticket kostet 6,50 Euro. Der Eintritt zum Festival kostet 25,20 Euro. miro