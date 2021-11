Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Heidelberg schwer verletzt

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg ist am Freitagabend eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer die Lessingstraße, als er beim Überqueren dieser das Fahrzeug einer 61-Jährigen übersah. Dabei kam es zum Zusammenprall. Der Mann wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Lessingstraße war wegen der Unfallaufnahme bis circa 18.10 gesperrt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744111 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1