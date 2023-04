Fahrerin erschrickt vor Blitzer - Unfall und Sperrung auf A656 Richtung Heidelberg

Heidelberg. Eine Autofahrerin hat am Dienstagmittag auf der A656 in Fahrtrichtung Heidelberg einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Polizeiangaben erschrak sich die Fahrerin zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Kreuz Heidelberg aufgrund eines mobilen Blitzers so sehr, dass sie das Steuer nach links verzog und so gegen eine Betonleitwand prallte.

Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. © Priebe

Nach Angaben eines Mitarbieters vor Ort wurde die geschockte Autofahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 15 Uhr hatte die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kam letztlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Zwischenzeitlich stand das verunfallte Fahrzeug auf dem Standstreifen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sind derzeit der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Aktuell kommt es zu einem Rückstau von circa drei Kilometern.