Fahrbahndecke am Adenauerplatz wird erneuert

Heidelberg. Die neue Radachse am Adenauerplatz ist seit einem Jahr fertig – doch die Asphaltdecke weist Materialfehler auf. Nach Mitteilung der Stadt muss die Fahrbahndecke daher erneuert werden – ein Gewährleistungsfall. Es handele sich um den gleichen Materialfehler, der auch am Kreuzungsausbau an der Heidelberger Großsporthalle aufgetreten ist: Dort begann die neue Deckschicht, sich vom Untergrund abzulösen. So weit ist es am Adenauerplatz noch nicht. Die Arbeiten, die vor allem aufs Wochenende gelegt werden sollen, beginnen am Freitag, 16. April. Bis 12. Mai soll alles fertig sein.

