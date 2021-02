Heidelberg. Sie inszenieren sich schlicht vor dem eigenen Handy oder liefern Kurzfilme ab, die alle möglichen technischen Raffinessen zeigen. Sie schreiben, sind Schauspielerin, Bildender Künstler oder Musikerin. 100 hauptberuflich künstlerisch tätige Heidelberger stellen sich mit der Aktion „Auftakt Kunst!“ des städtischen Kulturamts vor. Darin zu „blättern“, lohnt sich wirklich. Versprochen.

„Auftakt Kunst!“ in Heidelberg „Auftakt Kunst!“ ist das dritte Corona-Soforthilfe-Projekt des Heidelberger Kulturamts.

Hauptberuflich Kultur- und Kunstschaffende der Stadt waren aufgerufen, ein aktuelles Werk per Video zu präsentieren.

Mitgemacht haben ganz unterschiedliche Künstler: von der Glasbläserin bis zum Musikproduzenten.

141 Beiträge wurden eingereicht, davon suchte das Kulturamt per Losverfahren 100 aus und honorierte sie.

Die Kurzfilme können im Internet angesehen werden: www.heidelberg.de/auftaktkunst .

Finanziert wurde „Auftakt Kunst!“ aus den Mitteln eines städtischen Nothilfefonds, den der Gemeinderat Mitte Dezember für den Fall eines zweiten Lockdowns beschlossen hatte.

„Solo Fantastico“ und „CoronLine“ waren die ersten Corona-Soforthilfen des Kulturamtes. 60 Tage lang (15. April bis 13. Juni 2020) präsentiert das Theater täglich einen Künstler auf der digitalen Bühne und mehrere in drei Shows. (miro)

Theatermusikerin Nina Wurman ist seit 2013 regelmäßig am Heidelberger Theater engagiert, unterrichtet Szenischen Gesang an der staatlichen Schauspielschule in Stuttgart. Die in Chicago geborene Künstlerin stellt ihr „Requiem Projekt“ vor: Musik, die sie im Auftrag der Badischen Landesbühne für die Inszenierung von „Ulrike Maria Stuart“ von Elfriede Jelinek komponierte – eine Auseinandersetzung mit dem Terror der RAF in den 1970er Jahren.

Lyriker Rainer René Mueller lässt die Kamera fixiert und hält einen kleinen Zettel in die Linse. Darauf hat er sich Notizen zu „Schwanengefahr“ von Paul Celan notiert. Der Publizist, der als Kurator, Kunsthistoriker, Gutachter, Herausgeber und Dozent arbeitet, hat aus dem kleinen Zettel eine bebilderte Anthologie zusammengestellt, aus der der 72-Jährige in seinem Kurzvideo rezitiert.

Cholud Kassem besitzt ein Atelier in Kirchheim. „Am Anfang des ersten Lockdowns stand ich zunächst unter einer Art Schock“, erzählt die Künstlerin, während die Kamera sie beim Aufhängen von Bildern einfängt und traurige Tangomusik zu hören ist. Sie habe Blumensträuße gepflückt und fotografiert, erzählt Kassem weiter in dem gut vierminütigen Film, während der Blick des Zuschauers über bunte Farbtöpfe gleitet und Hände Materialien mischen. Aus Wachsmalkreide und Schablonen fertigt sie Porträts – in diesem Jahr zum ersten Mal vor dunklem Hintergrund, sieht sie den Zusammenhang zur Ungewissheit, die die Pandemie begleitet.

Julia Benz hält es ganz anders: „Je düsterer die Zeit, desto größer ist mein Drang nach Farben“, sagt die aus Berlin stammende Künstlerin, die ihr Video mit junger Popmusik gelingen lässt. Nach Studien an der Kunstakademie Düsseldorf und in Berlin ist sie – normalerweise – in der ganzen Welt unterwegs. In Heidelberg hat sie beim Metropolink-Festival in Patrick-Henry-Village „Malachite“ gestaltet, die Giebelwand eines Wohnblocks. „Farben sind Emotionen“, erzählt die Künstlerin in den „Breidenbach Studios“, dem ersten Kreativwirtschaftszentrum der Stadt. „Moral never knows“ heißt ihre aktuelle Arbeit, an deren Entstehung sie teilhaben lässt.

Dass auch ein bunter Spieltunnel aus dem großen Schweden-Kaufhaus zu einem Kunst-Objekt werden kann, zeigt Miriam Lemdjadi. „Cocon (Die Entpuppung)“ heißt ihr kurzer Einblick in eine Tanzproduktion der „Compagnie M“, für die ab dem Frühjahr geprobt werden soll.

Von der gebürtigen Bulgarin Stella Dreis sieht man zunächst ebenfalls nur geschäftige Hände. Die Illustratorin gestaltet Kinderbücher mit Pastellkreiden, Buntstiften und Acryl. Mehr als 300 Mal ist ihr Video im Internetkanal „YouTube“ aufgerufen worden. Langsam blättert sie für den Zuschauer ein Buch durch, das sie gestaltet hat. „In verschiedene Texte und Welten einzutauchen“ fasziniert die 50-Jährige, die seit 1995 in Deutschland lebt und Modedesign studiert hat.

Mit mehr als 1100 Klicks liefert Toni-L., der bekannte Heidelberger Hiphopper, im Moment das wohl beliebteste Video. „Kunst heißt“ ist sein exakt zwei Minuten und 22 Sekunden langes Musikstück benannt. Schlagzeuger Daniel Gallimore beschreibt mit Musikbeispielen seine Arbeit als Drummer und Takt-Künstler. Der Musikpädagoge und Coach ist musikalischer Direktor der Band „Puls MC“ und setzt sich für Inklusion ein.

Poetry Slammer Daniel Wagner hat eine fünfeinhalbminütige Liebeserklärung an seinen kleinen Sohn und seine Frau erstellt. Als er ein Gedicht vortragen möchte, fängt der Säugling an zu schreien – und Wagner setzt lachend den Vortrag fort, bis der Kleine wieder eingeschlafen ist. „Heidelberg ist wunderbar, hier zu leben ist ein Traum“, heißt es in zwei Zeilen.