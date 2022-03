„F + U“ bietet gratis Unterricht

Heidelberg. Geflüchtete aus der Ukraine möchte das Bildungsunternehmen „F + U“ in ihr interkulturelles Netzwerk aufnehmen „und sie so gut wie möglich bei der Integration in Heidelberg zu unterstützen“, teilt eine Sprecherin mit.

Mit Mitarbeitenden aus allen „F + U“-Einrichtungen, der Sprachschule Academy of Languages Heidelberg und den allgemeinbildenden Schulen des Heidelberger Privatschulcentrums (HPC Schulen), sei ein umfassende Hilfs- und Integrationsangebot aufgestellt worden. Zusätzliche Schulplätze für ukrainische Kinder jeden Alters würden mit Stipendien und mit dem Förderverein zur Verfügung gestellt: „Wir brauchen schnelle und unbürokratische Hilfe. Die Kinder haben Schlimmes erlebt und es ist wichtig, dass sie so gut wie möglich abgelenkt werden, einen geregelten Alltag mit anderen Kindern erleben und nach vorne schauen können“, betont „F + U“-Geschäftsführer Oliver Sauer. zg

