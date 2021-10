Expertenrat in Fragen geschlechtlicher Vielfalt

Heidelberg. Die Psychologische Lesben- und Schwulenberatung PLUS Rhein-Neckar hat eine Zweigstelle mit neuen Büro-, Gruppen- und Beratungsräumen in der Alten Eppelheimer Straße 50 A im Landfriedkomplex eröffnet. Dort gibt es künftig individuelle Beratung und Gruppenangebote zu lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans, inter und queeren (kurz lsbtiq+) Themen. Bislang hatte die Beratungsstelle keine eigenen Räumlichkeiten in Heidelberg. Sprechstunden wurden im Bürgeramt Mitte angeboten.

Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für das Dezernat Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, sieht die räumliche Verankerung des Angebots in Heidelberg als wichtigen Entwicklungsschritt: „Damit sich alle Menschen in der ‚Rainbow City’ Heidelberg wohlfühlen, müssen wir für strukturellen Wandel sorgen. Es ist wichtig, Menschen kurzfristig, individuell und direkt in schwierigen Situation zu unterstützen. Gleichzeitig müssen wir langfristig durch Bildungsarbeit über queere Themen aufklären.“

Im Rahmen der Mitgliedschaft im internationalen Rainbow Cities Netzwerk hat sich die Stadt Heidelberg freiwillig dazu verpflichtet, gegen die Diskriminierung von lsbtiq+ Personen einzutreten.

Als Projekt in Heidelberg wurde PLUS 2017 mit Unterstützung der Stadt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg startfinanziert. Anlässlich der Eröffnung der Zweigstelle in Heidelberg wünscht deshalb auch der baden-württembergische Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha, viel Erfolg. Um lsbtiq+ Menschen in ihrer Lebensweise zu unterstützen, fördere das Land seit 2015 ein Netzwerk von mittlerweile 16 Beratungsstellen landesweit. Dort erhalten Betroffene und ihre Angehörigen professionelle psychosoziale Beratung.

Seit 20 Jahren Hilfsangebote

Der Verein PLUS bietet bereits seit 20 Jahren in der Metropolregion Rhein-Neckar Menschen Rat und Unterstützung in Fragen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Gleichzeitig sensibilisiert das Team von PLUS Verwaltungen, Bildungsträger und die Zivilgesellschaft für das Thema. Seit 2017 bietet PLUS auch Beratungen, Projekte sowie Fortbildungs- und Aufklärungsangebote in Heidelberger Schulen an. Der Verein erhält von der Stadt eine dauerhafte Förderung.

Die kostenfreien Beratungen finden in den Heidelberger Räumen von PLUS, per Telefon oder digital statt. Fragen und Termine unter Telefon 0621/3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. red