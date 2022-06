Experten erklären Putin - ehemaliger deutscher Botschafter im Heidelberger DIA

Heidelberg. Der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel und der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, sprechen am Donnerstag, 23. Juni, 18.30 Uhr, über „Putins Krieg und die Zeitwende“ in der Aula der Neuen Universität Heidelberg. Von Fritsch ist derzeit einer der gefragtesten Russland-Experten, der fundierte Hintergründe zu den aktuellen Geschehnissen liefern kann, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI), das die Beiden als Gäste nach Heidelberg eingeladen hat.

„Wladimir Putin überfällt rücksichtslos die Ukraine, verweigert diplomatische Lösungen und führt sein eigenes Land ins Verderben. Er bringt sämtliche Eckpfeiler zum Einsturz, die den Frieden in Europa seit mehr als einem halben Jahrhundert gesichert haben – eine Zeitenwende“, teilt das DIA mit. Hierzu biete das Institut „professionelle Informationen aus erster Hand“.

Die Fragen, was „Russlands Diktator“ antreibt und wo die Bestrebungen des Landes enden, werden direkt und fundiert vom ehemaligen Vizekanzler und dem ehemaligen Botschafter in Russland erörtert, heißt es. Auch den Fragen „Wie groß ist der Widerstand gegen ihn und wer kann ihn stoppen?“ sowie „Was wird mit der Ukraine geschehen?“ wird bei der Veranstaltung nachgegangen.

Christoph von Marschall, Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel, moderiert. Tickets gibt es ab 4,90 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.dai-heidelberg.de.