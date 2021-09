Exkursionen, Touren und Seminare

Heidelberg. Musikinstrumente aus Naturmaterialien herstellen oder saisonal geerntete Lebensmittel konservieren – das können Teilnehmer bei der Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ lernen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, seien in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt worden.

Leckeres Gemüse kann man auch selbst anbauen. © Berno Nix

So stehen im Oktober elf Termine auf dem Programm – von Führungen über Exkursionen bis zu Seminaren. Am 2. Oktober gibt es beispielsweise einen Herbstspaziergang im Heidelberger „Gemüsegarten“, am 9. Oktober folgt eine Exkursion in den Steinbruch Leferenz. Ein Seminar befasst sich am selben Tag zudem mit der Konservierung von Lebensmitteln, am 10. Oktober können Interessierte dann mehr zum Thema „Mit der Natur zu Gesundheit und Wohlergehen“ erfahren.

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert wird, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal möglich. Weitere Infos zu den Veranstaltungen gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221/5 82 83 33 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Das gedruckte Programm „Natürlich Heidelberg“ liegt in vielen öffentlichen Einrichtungen – unter anderem in den Bürgerämtern, der Volkshochschule oder der Stadtbücherei – kostenlos aus. her

