Exhibitionist unterwegs

Heidelberg. Ein Mann hat sich am 1. Mai gegenüber zwei Spaziergängerinnen am Leinpfad im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen entblößt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Laut den Beamten saßen die Frauen zunächst auf einer Bank am Neckar, als sich ihnen ein Unbekannter mehrfach näherte und schließlich auf eine zweite Bank setzte. Als die Frauen ihren Spaziergang fortsetzten, erhob sich der Mann ebenfalls und lief den beiden entgegen. Kurz vor ihnen blieb er stehen und zeigte sein Geschlechtsteil.

Zeugen beschreiben den Mann als etwa 25 bis 35 Jahre alt, um die 170 cm groß und schlank. Er soll dunkle kurze Haare, einen Oberlippen- und einen Kinnbart getragen haben sowie mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Jacke mit einem orangefarbenen „North Face“- Emblem vorne an der linken Schulter und hinten rechts am Rücken bekleidet gewesen sein. Hinweise zur tat an 0621/174 44 44. her