Exhibitionist in Heidelberg-Wieblingen - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Ein Unbekannter ist am Freitagnachmittag in Heidelberg-Wieblingen mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 25-Jährige an der Haltestelle Bonhoefferstraße (Mannheimer Straße 45) gegen 15.30 Uhr auf den Mann aufmerksam. Dieser kam mit seinem Fahrrad angefahren und manipulierte vor der jungen Frau an seinem Geschlechtsteil. Als die Frau den Mann unbeeindruckt aufforderte, aufzuhören, radelte er in Richtung Innenstadt davon.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, etwa 175-180 cm, schlank, gebräunt, kantiges Gesicht. Er war bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Radlerhose, dunklen Trekkingschuhen und trug einen dunklen Fahrradhelm.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.