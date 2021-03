Exhibitionist belästigt junge Frau - Zeugen gesucht

Heidelberg. Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr einer einer Autofahrerin mit entblößtem Geschlechtsteil am Wieblinger Weg präsentierte. Wie die Beamten mitteilten, bog die Frau gerade rechts auf den Kurpfalzring in Richtung Heidelberg-Wieblingen ab, als der Mann sie ansah, während er seinen Penis in der Hand hielt. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein, 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hat ein rundliches Gesicht, kurze braune Haare, trug eine Kapuzenjacke und blaue Jeans.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 0621/1744444 bei der Polizei zu

melden.