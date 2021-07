Exhibitionist am Neckar festgenommen - unbekannte Joggerin als Zeugin gesucht

Heidelberg. Die Polizei hat einen Exhibitionisten in Heidelberg festgenommen. Der 32-Jährige hatte sich am Dienstag gegen 17.40 Uhr im Stadtteil Wieblingen in der Öffentlichkeit in unsittlicher Weise entblößt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Eine 31 Jahre alte Radfahrerin wurde an einem Fußweg entlang des Neckars auf den Mann aufmerksam, als er sich selbst auf einer Parkbank befriedigte. Dabei habe er beim Vorbeifahren der Frau gezielt den Blick zu ihr gesucht.

Die Polizei stellte den Mann im Rahmen einer Fahndung in der Nähe des Tatorts. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde er wieder entlassen.

Die Geschädigte berichtete der Polizei von einer unbekannten Joggerin, die die 31-Jährige angesprochen habe, dass sie die Handlungen des Mannes ebenfalls beobachtet hatte. Die Beamtinnen und Beamten erhoffen sich von der Unbekannten nun Hinweise und suchen nun nach der Joggerin. Weitere Zeuginnen und Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.