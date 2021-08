Evi Muy ist Stütze im Kinderhospiz

Dudenhofen/Mannheim. Das Team vom Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen, das vom Mannheimer Verein gegründet wurde und von diesem auch getragen wird, hat zwei Gründe zur Freunde: Kabarettist Tobias Mann wird weiterer Botschafter der Einrichtung. Und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Evi Muy ist bei einer landesweiten Gala in Bad Kreuznach mit einem von drei Ehrenpreisen ausgezeichnet worden.

Familienbegleiterin Evi Muy hat einen der drei Ehrenpreise bei der SWR-Gala „Ehrensache 2021“ bekommen. Seit sieben Jahren unterstützt die Seniorin aus Mutterstadt das Personal in der Einrichtung, die vom Mannheimer Verein Sterntaler eingerichtet wurde. „Sie ist immer für die Sterntaler-Kinder und ihre Familien da“, würdigt auch „Sterntaler“-Sprecher Linnford Nnoli den Einsatz der ehrenamtlichen Kraft, die mehrmals in der Woche in der ehemaligen Mühle Zeit mit den Kindern sowie ihren Eltern und Geschwistern verbringt. Daneben ist Muy auch in der Schulbibliothek, im Kindergarten und in der Altenpflege aktiv. Menschen, die sich in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen, für die Kultur oder das allgemeine Miteinander einsetzen, zeichnen der SWR und die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz seit zehn Jahren gemeinsam aus. Beim Ehrenamtstag am Sonntag erhielten auch Annette Saur aus Pellingen („Pfote drauf!“) und Klaus Behütuns-Steffens aus Manderscheid (Verein „Musica“) Preise.

Eine Jury mit Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Sänger Gregor Meyle sowie Kabarettist Tobias Mann hatte die Preisträger ausgewählt. Zu Muys Gratulantinnen gehörte auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer. miro