Eva Wolfangel ist Gastprofessorin

Heidelberg. Eva Wolfangel übernimmt an der Universität Heidelberg eine Gastprofessur für Wissenschaftskommunikation. Die Kulturwissenschaftlerin arbeitet für große Magazine und Zeitungen in ganz Deutschland und der Schweiz als Wissenschaftsjournalistin und hat es sich zum Ziel gemacht, Forschung für eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Um ihr Wissen weiterzugeben, gestaltet sie im Wintersemester 2021/22 an der Universität Heidelberg mehrere Workshops. Der Nachwuchs soll darin geschult werden, Forschung allgemeinverständlich zu vermitteln und damit zu einem gesellschaftlichen Diskurs beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung von Holtzbrink Berlin. Denn die Gastprofessur ist eine Initiative der Verlagsgruppe mit der Klaus Tschira Stiftung und der Universität. Neben dem Programm mit Workshops ist außerdem ein öffentlicher Vortrag mit der Wissenschaftsjournalistin geplant, der am Mittwoch, 26. Januar, stattfinden soll. vs

