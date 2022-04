„Europol“ am Telefon

Rhein-Neckar. „This is a call from Europol“ – Europol ruft an: Mit derartigen Bandansagen rufen derzeit Betrüger bei Menschen in der Metropolregion an. Sie versuchen, ihre Gesprächspartner dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen. Die Opfer der Betrugsmasche sollen glauben, dass eine Polizeidienststelle sie kontaktiert – und dass es Ermittlungen gegen sie gibt.

Jüngere Menschen betroffen

Um mehr über die Vorwürfe zu erfahren, sollen die Angerufenen eine Tastenkombination am Telefon drücken. Daraufhin ruft sie jemand an, der angibt, von Euro- beziehungsweise Interpol zu sein oder im Auftrag von BKA oder FBI zu arbeiten. Auf Englisch befragen die Betrüger die Angerufenen nach ihren finanziellen Verhältnissen oder bitten sie darum, Daten preiszugeben. In einigen Fällen forderten die Kriminellen der Polizei zufolge ihre Opfer dazu auf, eine als App getarnte Schadsoftware auf dem Smartphone zu installieren – darüber bekommen sie Zugriff auf das Gerät.

Skepsis ist angebracht, falls sich „Europol“ per Telefon meldet.

Während Schockanrufer oft ältere Menschen kontaktieren, trifft die Europol-Masche laut Polizei eher jüngere Menschen. Seit März haben Betroffene 34 Fälle angezeigt, fünfmal sind dabei Schäden zwischen 1500 und 3000 Euro entstanden. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät dazu, Angaben fremder Anrufer in Ruhe zu überprüfen – und keine Daten herauszugeben. akj

