Eskalierender Streit mit zwei Verletzten in Heidelberg - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Bei einer Auseinandersetzung in Heidelberg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer im Alter von 19 und 27 Jahren von zwei bislang unbekannten Tätern leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 4.30 Uhr im Bereich der Dreikönigstraße vor einem Lokal aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen den vier Personen. Die beiden Täter griffen den 19-Jährigen und den 27-Jährigen an und flüchteten noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Beamten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg Mitte zu melden.

