Heidelberg. Bereits 2015 überschritt Martin G. (Name von der Redaktion geändert) eine Grenze: Aus dem Internet lud sich der 38-Jährige Inhalte mit kinderpornografischen Inhalten herunter. Bilder und Videos, gespeichert auf Computer und Handy. Einer Hausdurchsuchung folgte eine Verurteilung zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Zehn Jahre lang habe er zuvor keine Beziehung gehabt, wie er vor Gericht erläuterte. In dieser Zeit sei sein sexuelles Interesse an Kindern und Jugendlichen entstanden. Ein Interesse, für das er 2019 offenbar erneut eine Grenze überschritt – und das nun erneut strafrechtliche Konsequenzen hat.

AdUnit urban-intext1

Im April besagten Jahres soll sich der gelernte Kaufmann in Leipzig mit der damals 13-jährigen Steffi W. zu einem Treffen verabredet und anschließend sexuelle Handlungen vollzogen haben. In diesem Zusammenhang verurteilte ihn das Landgericht Heidelberg am Mittwoch wegen schweren sexuellen Missbrauchs sowie wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten.

Das Urteil wurde am Landgericht Heidelberg gesprochen. © Uli Deck

Dass Martin G. die Tatvorwürfe vollumfänglich gestanden habe, sei in erheblichem Maße strafmildernd berücksichtigt worden, so der Vorsitzende Richter André Merz. Durch die Aussage des Angeklagten sei eine erneute Befragung des traumatisierten Opfers nicht mehr erforderlich gewesen. „Wir sind deshalb auf das unterste, für uns noch vertretbare Strafmaß gegangen“, erläuterte Merz und machte in diesem Zusammenhang deutlich: „Wenn Sie noch einmal auffällig werden, wird es hinsichtlich des Strafmaßes wesentlich schwerwiegender.“

Kennengelernt hatte G. das Mädchen offenbar 2018 in einer Chatgruppe mit sadomasochistischen Inhalten. Steffi W. soll sich bereits seit ihrem elften Lebensjahr in diesem virtuellen Umfeld bewegt und sich dabei sehr selbstbewusst gezeigt haben. „Ganz im Gegensatz zu ihrem realen Leben“, so der Vorsitzende Richter. Auch die Idee zu einem persönlichen Treffen sei zunächst von dem Mädchen geäußert worden. Schon bei der ersten persönlichen Begegnung sei es dann zu sexuellen Handlungen gekommen. Handlungen, die nicht in die Anklage eingeflossen sind: Martin G. sei zu diesem Zeitpunkt das Alter des Mädchens nicht bekannt gewesen, so das Gericht.

AdUnit urban-intext2

Dies änderte sich allerdings wenig später. Als der Angeklagte im April 2019 nach Leipzig gefahren sei, wusste er von dem wahren Alter des Mädchens, so der Vorsitzende Richter. Trotz dieses Wissens traf sich der 38-Jährige mit der Schülerin und vollzog mehrere sexuelle Handlungen an ihr – auch gegen ihren Willen. Die von dem Mädchen gezeigte Ablehnung soll er als Teil eines Rollenspiels interpretiert haben. Erst, als sich Steffi W. mit großer Vehemenz wehrte, habe er von ihr abgelassen.

Therapie angeregt

„Kinder sind eben nicht in der Lage, eine eigenverantwortliche Entscheidung zum Thema ‚Sexualität‘ zu treffen“, so Merz in Hinblick auf die zunächst vermeintliche Einvernehmlichkeit der intimen Handlungen. „Es muss der Erwachsene sein, der dann die Grenze einzieht.“

AdUnit urban-intext3

Eine „Kernpädophilie“ – also eine feste Verankerung pädophiler Neigungen in der Persönlichkeitsstruktur – sei bei Martin G. laut Gutachten nicht gegeben. Der Mann aus dem Raum Heidelberg habe früher durchaus intime Erfahrungen mit erwachsenen Frauen gehabt. Gleichwohl sei der Zeitraum von zehn Jahren ohne Beziehung sehr auffällig. Auch aus diesem Grund hält das Gericht eine Therapie während der Haft für sinnvoll.