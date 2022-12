Erster Umzug nach Corona

Mannheim hat abgesagt, Heidelberg nicht: Nach zwei Jahren Pause steht wieder der große Heidelberger Fastnachtszug durch die Innenstadt an. Am 21. Februar startet er um 14.11 Uhr und schlängelt sich von der Bergheimer Straße über den Bismarckplatz durch die Hauptstraße. Er endet auf dem Marktplatz, wo im Anschluss die große After-Umzugsparty stattfindet.

Diesmal ist es ein besonderer Umzug: Am 6. März 1848 fand der erste urkundlich erwähnte Fastnachtszug in Heidelberg statt. Im Jahr 2023 feiert er also sein 175-jähriges Bestehen. Neben den im Heidelberger Karneval Komitee organisierten Fastnachtsvereinen werden auch viele Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Die Veranstalter rufen alle Vereine und Institutionen, Schulen und Kindergärten dazu auf, sich unter www.hkk1952.de anzumelden. red