Erste E-Taxis in Heidelberg mit Klimaschutzförderung gefördert

Heidelberg. Die ersten beiden Taxis mit Elektroantrieb sind auf den Straßen von Heidelberg unterwegs – sie wurden von der Stadt Heidelberg mit einer Klimaschutzförderung gefördert. Wie die Stadt mitteilt, überreichten Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht die symbolischen Förderbescheide über jeweils 10 000 Euro am Dienstag an Oguzhan Bagbasi vom Taxibetrieb Bagbasi und an Ludger Waltermann, Taxi Rent Rätzer GmbH auf dem Heidelberger Karlsplatz. Mit dem Förderprogramm „Umweltfreundlich mobil“ unterstützt die Stadt Heidelberg den Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr und den Radverkehr sowie die Nutzung von alternativen Antrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Heidelberger Taxi-Unternehmen werden seit August beim Umstieg auf Elektro-Taxifahrzeuge unterstützt: Die ersten 15 Heidelberger Taxi-Unternehmen, die den Umstieg auf ein Elektro-Fahrzeug nachweisen, bekommen von der Stadt 10 000 Euro, alle weiteren 5000 Euro. Ein Förderantrag kann gestellt werden, wenn das Fahrzeug und der Firmensitz im Stadtkreis Heidelberg angemeldet sind und eine gültige Taxi-Lizenz für Heidelberg vorliegt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Heidelberg.