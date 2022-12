Erst Randale dann Diebstahl auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt

Heidelberg. Nachdem ein Mann am Mittwochmorgen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt randalierte, hat ein weiterer Täter am Abend zugeschlagen und eine Betreiberin eines Grillstandes auf dem Marktplatz bestohlen. Wie die Polizei berichtet, stellte die Frau gegen 21.30 Uhr ihr Auto für einige Minuten unverschlossen in der Nähe ihres Standes ab. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie, dass mehrere Taschen aus ihrem Auto gestohlen wurden.

Zeugen beobachteten einen über die Steingasse in Richtung der alten Brücke flüchtenden Mann, der mit mehreren Taschen auffällig bepackt war. Er soll ein weißes Fahrrad neben sich her geschoben haben. Sie beschrieben den Mann als etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er soll einen dunklen, stoppeligen Bart gehabt und schwarze Kleidung mit einer schwarzen Mütze getragen haben.

Dem Dieb gelang die Flucht mit den Tageseinnahmen der Grillstand-Betreiberin. Der Wert liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Weitere Zeugen zu dem Diebstahl werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 / 1857-0 zu melden.