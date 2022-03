Erschwerte Sicht führt zu Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Heidelberg. Durch eine Baustelle eingeschränkte Sicht dürfte nach Angaben der Polizei ursächlich für einen Verkehrsunfall am Mittwoch in Heidelberg gewesen sein. Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer von der Fehrentzstraße in die Bergheimer Straße ein und übersah hierbei das Auto einer 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Wagen der Frau auf ein geparktes Fahrzeug gestoßen wurde, welches in der weiteren Folge gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Wagen stieß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von geschätzt 15 000 Euro.

