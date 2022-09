Eröffnungsfeier der neuen Fakultät

Heidelberg. Die Universität Heidelberg hat ihr Forschungsfeld um eine weitere Fakultät erweitert. Nach ihrer Gründung zu Beginn des vergangenen Wintersemesters feiert die Fakultät für Ingenieurwissenschaften nun auch offiziell ihre Eröffnung. Dazu lädt die Universität am Freitag, 30. September, um 16 Uhr in die Aula der Alten Universität ein, heißt es.

Zum Motto „Ingenieurwissenschaften? Wofür und wohin? Die neue Fakultät stellt sich vor“ gibt es Einblicke in die neue Fakultät. Sie nutzt dazu bei der Festveranstaltung ein Wissenschaftsgespräch, kündigt die Universität in einer Meldung an. Hierzu spricht der Rektor Bernhard Eitel bei der Eröffnungsfeier. Gründungsdekan Guido Kanschat führt als Moderator durch die Veranstaltung, die außerdem von weiteren Professoren und Professorinnen der Fakultät begleitet werden soll.

Verpackungstechnologien kommen bei Corona-Impfstoffen zum Einsatz.

Im Mittelpunkt der Feier dürfte auch die Ausrichtung der Fakultät stehen, die „innovative Engineering-Ansätze in Forschung und Lehre fokussiere“. Die neue Fakultät solle an der Heidelberger Universität zudem „technisch-wissenschaftliche Expertise bündeln“. Ziel sei es, dass sich die Ingenieurwissenschaften so zu einem dynamischen Kompetenzfeld entwickeln, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Möglich soll die Umsetzung dieser Ziele durch die Anwendung neuer Ansätze werden, die unterschiedlichste Wissenschaften wie die Molekularen Lebenswissenschaften, Biophysik und Biochemie einbeziehen und mit neuartigen Hardwarekonzepten verbinden.

Technik für Mensch und Industrie

Aber auch die Medizintechnik sei in der Forschung von Belang, um etwa Verpackungstechnologien für mRNA-Impfstoffe zu entwickeln oder auch künstliche Zellen als Transportsystem im Körper sowie neue faserartige Batterietechnologien, die Strom effizienter leiten könnten und höhere Stromstärken erlauben. Zum Fachbereich gehören zudem tragbare Technologien wie sogenannte Exoskelette, „die Menschen beim Heben oder Gehen unterstützen und in der Industrie, in der Rehabilitation oder für Hilfeleistungen eingesetzt werden können“, heißt es seitens der Universität. Damit biete die neue Fakultät ein ganz eigenes Kompetenzprofil auf dem Gebiet der Engineering Sciences an, das durch weitere Forschung auszugebaut werden soll, so die Universität weiter.

Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften umfasst derzeit 26 Professuren mit rund 350 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, teilt die Universität mit. Es gibt dabei verschiedene Bachelor- und Master-Studiengänge – beispielsweise in Molekularer Biotechnologie, Pharmazie oder Technische Informatik. Außerdem werden weitere Studiengänge in Verbindung mit Mathematik und Information angeboten.