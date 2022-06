„Eröffnung ist nicht in Gefahr“

Heidelberg. Es ist eines der derzeit größten Bauprojekte für die Kultur in Heidelberg: Die Stadt errichtet ein neues Zentrum für den Karlstorbahnhof in der Heidelberger Südstadt. Der Gemeinderat hatte im Februar dieser Nutzung noch während der laufenden Bauarbeiten zugestimmt. Das Gebäude, so die damalige Planung, die vom Gemeinderat bestätigt wurde, wird am 21. Oktober 2022 fertig gestellt sein.

„Diese Planung gilt nach wie vor“, stellt Heidelbergs Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner klar. In einem Schreiben des OB an die Leiterin des Karlstorbahnhofs heißt es: „Die Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes wird, wie geplant und bereits kommuniziert, am 21. Oktober 2022 stattfinden.“

Der Karlstorbahnhof – hier im Februar – soll im Oktober fertig sein. © Rothe

Das Technik-Team des Karlstorbahnhofs kann laut Plan Monate zuvor in das Gebäude. „Es ist ja nicht so, dass wir erst nach Abschluss aller Arbeiten den Schlüssel übergeben. Die Techniker des Karlstorbahnhofes können ab Anfang August in das Gebäude“, erklärt Würzner.

Im August beginnt die Feinarbeit

Die Arbeiten stehen vor einem wichtigen Etappenziel: Ende Juli soll die Baustelle „staubfrei“ sein. Zu diesem Zeitpunkt werden alle staubintensiven Arbeiten - etwa der Trockenbau, die Maler- und Bodenbelagsarbeiten - abgeschlossen sein. Danach beginnt die Feinmontage der haustechnischen Anlageteile.

Der Oberbürgermeister zeigte sich verwundert, dass das Kulturzentrum Karlstorbahnhof über eine Bespielung des neuen Gebäudes erst ab dem kommenden Jahr nachdenkt. Natürlich könne es beim Bau immer zu unvorhergesehenen Problemen kommen, so Würzner. „Aber deshalb ist doch eine Eröffnung nicht in Gefahr. “ red