Erneute Randale in Heiligenbergschule Heidelberg

Heidelberg. Die Heiligenbergschule in Heidelberg-Handschuhsheim ist zum wiederholten Male von Randalierern heimgesucht worden. In der Nacht von Montag auf Dienstag warfen bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben ein, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Randalierern unter der Rufnummer 06221/4569-0 abzugeben.

In der Schule in der Berliner Straße wurde bislang fünf Mal randaliert. Seit Anfang Juli sind insgesamt sechs Fensterscheiben eingeworfen worden. Unter anderem während eines versuchten Einbruchs in der Nacht zu Dienstag , dem 30. August. Unbekannte Täter hatten versucht das Gerätehaus der Schule aufzubrechen.

Am Sonntagabend, den 4. September waren unbekannte Einbrecher in die Schule eingedrungen und hatten Klassenzimmer durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Täter verließen die Schule ohne das Licht wieder auszumachen, worauf der Polizei eine nachts hell erleuchtete Schule gemeldet wurde.