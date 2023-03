Erneut Wasserrohrbruch im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen

Heidelberg. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Klingenweg im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen ist die Wasserversorgung seit Freitagvormittag unterbrochen. Betroffen sind nach Angaben der Stadtwerke rund 45 Haushalte im Klingenweg, der Karl-Christ-Straße, dem Waldgrenzweg sowie dem Hahnbergweg. Bereits am Vorabend trat an der gleichen Stelle eine Störung im Versorgungsnetz auf. Die Stadtwerke Heidelberg sind vor Ort und arbeiten an der Behebung der Störung. Der Busverkehr im betroffenen Gebiet wird umgeleitet. Pkw können die Straßen weiterhin passieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1