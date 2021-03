Heidelberg. Beunruhigende Nachrichten aus dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises: In Bereichen der Lebenshilfe in Heidelberg, Sandhausen und Hockenheim haben sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 18 Personen wurden positiv getestet. Es gibt auch einen Nachweis der sogenannten britischen Variante (B.1.1.7).

Bereits am Montag vor einer Woche war bei einer Person diese Virusvariante festgestellt worden, berichtet Elke Hessenauer, Leiterin des Wohnbereichs. Daraufhin seien die Kontakte der Bewohner aufs Nötigste reduziert worden. In Hausarztpraxen und vom Gesundheitsamt wurden 50 Menschen getestet. „Die letzten Positivtestungen gab es mehr als eine Woche nach dem Kontakt mit einem Infizierten“, erklärt Hessenauer. Alle 18 Infizierten zeigten maximal leichte Verläufe von Covid-19. Betroffen seien Werkstätten und verschiedene Wohnverbünde, wobei das große Heidelberger Haus in der Freiburger Straße mit 48 Bewohnern nicht betroffen sei.

50 Personen habe man ein „niederschwelliges Testangebot unterbreitet“, teilt Silke Hartmann, Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Arbeit einzelner Arbeitsgruppen in den Werkstätten, wo zehn Personen positiv getestet wurden, die nicht in Wohngruppen sondern in ihren Familien oder selbstständig leben, sei eingestellt worden.

Bereits im Dezember hatte die Lebenshilfe schwere Wochen hinter sich gebracht: Alleine im Wohnverbund waren 56 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 16 Mitarbeitende positiv getestet worden, teilte die Einrichtung Mitte Januar mit. Eine 53-Jährige, die an mehreren Vorerkrankungen litt und bereits 23 Jahre bei der Lebenshilfe lebte, war kurz nach dem Feststellen der Infektion in ein Krankenhaus gebracht worden und am zweiten Weihnachtsfeiertag verstorben. Noch im Dezember war nach damaliger Mitteilung eine erweiterte Teststrategie eingeführt worden.

Engmaschige Testung

Es werde weiter engmaschig getestet, bestätigt Hessenauer. Von den Infizierten der ersten Welle sei niemand erneut positiv getestet worden. Nun werden die Bewohner des nicht betroffenen Heidelberger Hauses in freiwillige Quarantäne genommen: Mitte März hat sich ein Mobiles Impfteam angesagt. Dieser langersehnte Termin soll nicht gefährdet werden, erklärt Hessenauer. Der Bundesverband der Lebenshilfe fordert schon lange, dass Menschen vor allem mit geistigen Behinderungen früher geimpft werden müssten. Mit der Verfügbarkeit des Astra-Zeneca-Vakzins rückte diese Bevölkerungsgruppe in der Priorisierung nach oben. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es noch kein solches Impfangebot – offenbar, weil die Mobilen Impfteams noch nicht bei allen Seniorenheimen des Kreises waren.