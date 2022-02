Erneut beschädigtes Fahrzeug am Messplatz - Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg. Erneut ist im Bereich des Heidelberger Messplatzes ein Fahrzeug beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei sollen Unbekannte ein geparktes Auto im Kirchheimer Weg mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt haben. Der Pkw wurde am Dienstag gegen 7 Uhr im Bereich des Messplatzes abgestellt. Als die 40-jährige Besitzerin in den Nachmittagsstunden zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen fest. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang keine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 50 Euro geschätzt. Bereits in der vergangenen Woche wurden im Bereich des Messplatzes Autos beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten von letzter Woche und der jetzigen besteht, ist nicht bekannt und wird derzeit von den Ermittlern geprüft.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/34180 bei der Polizei zu melden.