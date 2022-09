Erlesene Dinnershow

Heidelberg. Ab dem 24. November ist die Winter-Varieté-Show wieder in Heidelberg zu erleben. In der ShowArena am Tiergartenbad wollen die Stars der „This is Passion!“-Show 2022 ihr Können zeigen, begleitet von einem besonderen Drei-Gänge-Menü. Die Ticketpreise reichen von 89 Euro bis hin zu 219 Euro für die Silvestergala. Karten für die Family-Show kosten zwischen 24,90 und 44,90 Euro – bei diesen Vorstellungen ist kein Dinner dabei.

Wie die beiden Macher des Winter-Varietés, Florian Keutel und Riadh Bourkhis, versichern, gibt es eine volle Ticketgarantie. Wenn eine Show abgesagt werden muss und die Künstler nicht auftreten können, erhalten Kartenbesitzer auf Wunsch einen Gutschein oder bekommen den Kaufbetrag erstattet – das Team des Winter-Varietés wird dann von sich aus aktiv.

Drei Stunden Dauer

Die Show dauert etwa drei Stunden. Der Veranstalter verspricht „eine erlesene Auswahl an hochkarätigen Künstlern, international gefeierte Tänzerinnen, Überraschungsmomente und modernste Veranstaltungstechnik“. Das Dinner besteht aus drei Gängen mit raffinierten Speisen, es gibt auch eine vegetarische Variante.

Die Plätze für die Show inklusive Menü können jetzt zum Wunschtermin gebucht werden: Online unter www.winter-variete-heidelberg.de oder per Telefon über die Nummer 01805/11 88 30. red/sko