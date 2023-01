Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heidelberg Erinnerung an Deutschlands erste „First Lady“ ohne Krone

Louise Ebert, Frau des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, war die erste "First Lady" an der Seite eines demokratisch gewählten Staatsoberhauptes in Deutschlands. Die Heidelberger Ebert-Gedenkstätte erinnert derzeit an sie.