Erinnerung an den Krieg

Heidelberg. Das zweite Heidelberger Stadtgespräch an diesem Dienstag, 27. September, 19 Uhr im Kurpfälzischen Museum widmet sich der Frage „(Wie) erinnert man an Krieg und Zerstörung?“. Anlass ist die aktuelle Ausstellung „Krieg und Frieden“ im Museum, die unter anderem an die Eroberung und Zerstörung Heidelbergs vor 400 Jahren durch die kaiserlichen Truppen Tillys erinnert, aber auch allgemein die Geschichte der Gewalt thematisiert. Wie gehen wir mit der Erinnerung an Krieg und Zerstörung um? Welche Formen der Erinnerung wurden in der Vergangenheit praktiziert, welche sind heute angebracht? Und welche Rolle spielen die aktuellen Kriegsereignisse in der Ukraine und anderswo in der Gestaltung der Erinnerung an längst zurückliegende kriegerische Zerstörungen? Diesen Fragen will die Podiumsdiskussion nachgehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Wort kommen Uta Coburger (Staatliche Museen und Schlösser) und Frieder Hepp (Leiter des Kurpfälzischen Museums Heidelberg) als auch die Seelsorger Sigrid Zweygart-Pérez (Kirchenbezirksbeauftragte für Flucht und Migration) und Vincenzo Petracca (Citykirche Heiliggeist). Der Eintritt ist frei. Es gibt keine Platzreservierung. bjz