Ergebnis des Gutachtens liegt vor

Heidelberg. Die letzte Ruhestätte des einstigen Heidelberger Oberbürgermeisters Carl Neinhaus auf dem Heidelberger Bergfriedhof wird von der Liste der Ehrengräber genommen. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Hintergrund ist das Wirken des ehemaligen Oberbürgermeisters in der Zeit des Nationalsozialismus. Neinhaus war von 1929 bis 1945 und von 1952 bis 1958 Oberbürgermeister. Er stand damit der Stadt während drei politischer Systeme vor, unter anderem auch während der Nazi-Herrschaft.

Der Entscheidung des Gemeinderates war ein externes wissenschaftliches Gutachten des Historikers Frank Engehausen zur Person und Amtsführung von Neinhaus in der Zeit des Nationalsozialismus vorausgegangen. Die Stadt hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben. Dabei zeigte Neinhaus dem Gutachter zufolge eine „rasche und rückhaltlose Anpassung an das nationalsozialistische Regime“, so etwa bei der proaktiven „Diskriminierung einer Bäckerei und einer Apotheke in jüdischem Besitz ohne gesetzliche Grundlagen“. Dieses Handeln ist nach Ansicht der Gemeinderatsmehrheit aus heutiger Sicht nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar.