"Epoca"-Küchenchef doppelt erfolgreich

Heidelberg/Flims. Spitzenkoch Tristan Brandt darf stolz auf seine Nachwuchsförderung sein: Der Küchenchef des Restaurants „Epoca by Tristan Brandt“ im schweizerischen Flims, Niklas Oberhofer (26), hat dem Gourmettreff im Fünf Sterne Superior Wellness Resort Waldhaus Flims nicht nur gerade einen Michelin-Stern erkocht, sondern auch erfolgreich an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen.

Beim bekanntesten Kochwettbewerb für Nachwuchstalente aus Deutschland, der Schweiz und Österreich erreichte Oberhofer Platz Drei. Sein Assistent und Sous-Chef Simon Bantle (26) wurde „Newcomer des Jahres“ und zieht damit automatisch ins Vorfinale zum „Koch des Jahres 2023“ ein. „Unfassbar emotional!“, erinnert Oberhofer das Finale von „Koch des Jahres“: Während er mit seinem Assistenten Bantle unter Hochdruck an der Vor-, Haupt- und Nachspeise arbeitete, verkündete „Epoca“-Patron Tristan Brandt von der Hauptbühne „Herzlichen Glückwunsch Dir Niklas und dem Team zum Michelin Stern!“.

Niklas Oberhofer (26) kocht sich an die Spitze. © Lyan van Furth/lvffood.com

Der Wettbewerb „Koch des Jahres 2022“ wurde im „Kameha Grand“ in Bonn ausgerichtet. Monatelang hatte sich Niklas Oberhofer auf den härtesten Kochwettbewerb für Nachwuchstalente in Deutschland, der Schweiz und Österreich vorbereitet und an den Gerichten und deren Präsentation gefeilt. Marvin Böhm („Aqua“, Wolfsburg) und der Zweitplatzierte Francesco D’Agostino („Gioias“, Rheinau) standen schließlich neben dem Drittplatzierten Oberhofer auf dem Treppchen.

Der Michelin hatte der Küche des „Epoca“ zuvor eine „Küche voller Finesse“ attestiert. Brandt, Geschäftsführer im Restaurant „959“ in Heidelberg und vorher Geschäftsführer der „engelhorn Gastro GmbH“, wo er zwei Sterne erkochte, eröffnet im November ein Restaurant in Miami (USA). miro