Entlaufenes Huhn in Heidelberg sucht Besitzer

Heidelberg. Ein Huhn ist am Freitagabend in Heidelberg knapp einem Autounfall entkommen. Wie die Polizei mitteilt, meldete gegen 21.55 Uhr ein Autofahrer, dass ihm im Oftersheimer Weg, im Bereich der Kleingartenanlage, ein Huhn vor das Auto geflogen sei. Es kam jedoch nicht zum Zusammenstoß und der Autofahrer fing das entlaufene Tier ein. Polizeikräfte holten das Tier ab und brachten es vorrübergehend in ein Tierheim. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Huhns wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 in Verbindung zu setzen.

