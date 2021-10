Heidelberg. Polizisten haben in eher ungewohnter Rolle als "Cowboy" beziehungsweise "Cowgirl" mehrere ausgerissene Rinder zurück in ihr Gehege geführt. Autofahrer waren auf die Tiere aufmerksam geworden und hatten die Beamten verständigt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Tiere waren in der Nacht zum Sonntag aus ihrem offen stehenden Gehege entlaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1