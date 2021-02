Heidelberg. Im Zeichen des 100. Geburtstags von Friedrich Dürrenmatt veranstaltet das Theater und Orchester Heidelberg das erste „Lesezeichen“ im Jahr 2021 – Corona-konform per Videostream, versteht sich. Am Donnerstag, 28. Januar, liest Ensemble-Schauspieler Steffen Gangloff ab 16.30 Uhr aus Dürrenmatts „Das Versprechen“ vor. Der 1990 verstorbene Schweizer Dramatiker und Schriftsteller, 1958 mit dem Mannheimer Schillerpreis ausgezeichnet, wäre am 5. Januar 100 Jahre alt geworden. Sein Roman um den Zürcher Kommissar Matthäi kreist um die Themen Schuld und Unschuld, Vorverurteilungen und Gerechtigkeit.

Mehr Informationen unter stadtbuecherei.heidelberg.de und theaterheidelberg.de