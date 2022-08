Engpass ab Montag

Heidelberg. Am Hans-Thoma-Platz ist ab dem kommenden Montag mit Behinderungen im Straßenbahnverkehr zu rechnen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mitteilt, werden ab Montag, 8. August, bis einschließlich Sonntag, 11. September, die Gleise des stark befahrenen Straßenbahn-Knotenpunkts Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim ausgetauscht. Mit der Maßnahme schließt die rnv die Gesamterneuerung des Straßenbahn-Knotenpunkts in Heidelbergs Norden ab.

Insgesamt lässt die rnv drei Weichen und einen Gleisbogen austauschen. Bei den Arbeiten handelt es sich um eine abschließende Maßnahme, um den Straßenbahn-Knotenpunkt fit für den zukünftigen Betrieb zu machen. Zeitgleich finden von Montag, 15. August, bis Freitag, 19. August, Gleis-Instandhaltungsarbeiten in der Dossenheimer Landstraße sowie Arbeiten an zwei Ampelanlagen statt.

Wegen der Gleisarbeiten gibt es Umleitungen oder Ersatzverkehr für die Linien 5, 21, 24 und 26. Ausführliche Informationen gibt es auf der Website www.rnv-online.de/hansthomaplatz2. Der Individualverkehr in diesem Bereich muss mit Sperrungen rechnen sowie gelegentlich einem kurzzeitigen Wegfall einer Fahrspur. Die Parkmöglichkeiten sind eingeschränkt. red/sko