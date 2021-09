Engagement-Woche in Heidelberg vom 10. bis 19. September

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg möchte noch mehr Bürger dafür gewinnen, dass sie gemeinnützige Einrichtungen ehrenamtlich unterstützen. Dazu veranstaltet sie gemeinsam mit der Freiwilligen-Agentur vom 10. bis 19. September eine Engagement-Woche in Heidelberg. In dieser Zeit sollen Interessierte mehr Informationen erhalten, wo und wie sie sich einbringen können. Wegen der Pandemie findet die Engagement-Woche als digitaler Ersatz für die Engagement-Messe statt. Vereine, Initiativen und Einrichtungen stellen dazu ihre Angebote auf der Internet-Seite www.engagiert-in-heidelberg.de vor und suchen auf diese Weise weitere Unterstützer. In virtuellen Besprechungsräumen können sich Anbieter und Interessierte direkt austauschen.

