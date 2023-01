Energiekosten belasten Heidelberger Betriebe

Schon Generationen von Heidelbergern und Besuchern haben die Torten, Pralinen und Kuchen der „Café Konditorei Schafheutle“ in der Hauptstraße 94 genossen. Bereits 1832 eröffnete der Spezialist für Süßes und Feines. Doch wie alle Bäckereien bekommt es der Familienbetrieb aktuell mit stark steigenden Energiekosten zu tun. „Schafheutle“-Geschäftsführer Julian Kübel ist dankbar, dass sich nachhaltige Investitionen jetzt besonders auszahlen: Rund 15 Prozent Energiekosten spart sein Betrieb, weil er in den vergangenen zwölf Jahren kräftig in die Modernisierung investiert hat. Unterstützt und begleitet wurde er dabei von der Stadt.

Abwärme der Kühlung genutzt

Allein 19 Tonnen CO2 etwa spare der neue Ofen ein, der im vergangenen Jahr eingebaut wurde, rechnet Kübel vor. Auf rund 65 000 Euro addiert sich die Summe, die die Konditorei von der Stadt als Unterstützung bekommen hat - was rund 30 Prozent aller getätigten Investitionen entspreche. So wurde 2018 eine Wärmerückgewinnungsanlage eingebaut, die die Abwärme der Kühlgeräte - etwa der Tortenschränke - im Keller nutzt, um Brauchwasser auf 40 Grad zu erhitzen. Bei 2,4 Millionen Litern Wasser, die in Backstube, Pralinenbäckerei und Café pro Jahr verbraucht werden, addiert sich das auf eine Einsparung von 22,5 Tonnen CO2. Etwa 1000 Euro Stromkosten (2990 Kilowattstunden) werden eingespart, weil vor fünf Jahren alle Lampen durch LED-Technik ersetzt wurden. Eine neue Lüftung spart seither 61 000 Kilowatt Strom im Jahr, was weiteren 4800 Euro entspricht. Natürlich seien damit auch große Investitionen verbunden gewesen. Doch die seien dank der Förderung realisierbar gewesen - und machten sich in der aktuellen Situation besonders bezahlt.

„2018 haben wir auch die Fenster ausgetauscht“, verweist Kübel, seit 2019 Geschäftsführer des Familienbetriebs, auf die Schwierigkeit, die denkmalgeschützte Fassade zu schützen und dennoch moderne Dämmtechnik einbauen zu können. „Die Stadt hat uns auch dabei sehr unterstützt“, sagt der Geschäftsführer dankbar.

Individuelle Beratung

2011 nahm das Familienunternehmen am städtischen Programm „Nachhaltiges Wirtschaften“ teil. Jedes Jahr bekommen dabei 15 bis 20 Firmen die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen, erklärt Sabine Lachenicht, Leiterin des Amts für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. Ob Investitionen in die Betriebstechnik oder in die Mobilität der Mitarbeiter: Die Beratung setzte auf verschiedenen Ebenen an. Außerdem fördere die Kommune die Betriebe mit unterschiedlichen Programmen. 155 Betriebe hätten dieses Angebot bereits genutzt.

Im vergangenen Jahr sorgte eine Spende des Unternehmers Wolfgang Marguerre in Höhe von 155 000 Euro dafür, dass die Stadt eine Unterstützung des inhabergeführten Einzelhandels anbieten konnte. 38 Betriebe hätten bislang davon profitieren können, rechnet Lachenicht vor. Wenn der Gemeinderat in der kommenden Woche zustimmt, wird dieses Projekt auch 2023 fortgesetzt. „Bitte melden Sie sich“, ermuntert Würzner die Betriebe, sich Hilfe zu holen. Würzner weiß etwa von Bäckereien, in denen die Energiekosten seit dem Herbst von rund 15 000 Euro auf nahezu 60 000 Euro klettern würden: „So etwas kann schnell existenzbedrohend werden.“

Verzicht auf Gebühren

Die während der Pandemie eingeführten Regelungen, mit denen etwa Außenbewirtschaftung vereinfacht wird, sollen bis Ende des Jahres beibehalten werden. Allein auf Einnahmen in Höhe von 300 000 Euro verzichtet die Stadt, weil sie Betrieben Gebühren erspart: Wer etwa Stühle, Deko, Warenständer oder Plakate draußen vor seinem Geschäft aufstellt, muss dafür 75 Prozent weniger Gebühren zahlen als vor der Pandemie.

Gewerbe und Gastronomie gehören zu einer lebendigen Innenstadt. Dass trotzdem gerade im vorderen Bereich der Fußgängerzone mehrere Geschäfte leerstehen, haben natürlich auch die städtischen Wirtschaftsförderer im Blick. Die Gründe für Geschäftsschließungen seien vielfältig - und haben auch viel mit dem veränderten Einkaufsverhalten zu tun, denn der Internethandel brummt nach der Pandemie weiter. Während um den Erhalt wenigstens einer „Kaufhof“-Filiale noch gekämpft wird, hat die Parfümerie-Kette „Douglas“ um die Ecke geschlossen. Die Hauptstraße 23 ein paar Meter weiter wird die neue „dufte“ Geschäftsadresse.