Ende einer Tradition

Eine 257 Jahre währende Tradition geht bald zu Ende: Die 1766 gegründete Hebammenschule des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) schließt am 25. März. Im Zuge der Akademisierung des Berufs fungiert sie künftig als Koordinierungsstelle für die Praxisphase des Studiengangs Hebammenwissenschaften in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Unterrichtet wird dort der praxisintegrierende, primärqualifizierende Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft (B.Sc.). Dabei findet der theoretische Unterricht des dualen Studiums an der HWG LU und der berufspraktische Teil am UKHD statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Hebammenberuf geht schon lange über die reine Geburtshilfe hinaus. Komplexität und Innovationen im Gesundheitswesen erfordern immer mehr wissenschaftlich fundiertes Fachwissen und Arbeiten“, beschreibt Frank Stawinski, Leiter der Akademie für Gesundheitsberufe, die Umstellung von der Ausbildung zum Studiengang, die sehr gut funktioniert habe. red