Elisabeth-von-Thadden-Schule feiert Richtfest der Sporthalle

Heidelberg. Der Rohbau ist fertig und das Dach mit seinen markanten Hauben errichtet: An der Elisabeth-von-Thadden-Schule ist am Freitag Richtfest gefeiert worden. Acht Millionen Euro investiert der Bauträger, die Evangelischen Landeskirche in Baden, in die Sporthalle mit neuen Lernräumen für die Mittelstufe. Nach zwei Jahren Bauarbeiten soll das Gebäude, ein Projekt der Internationalen Bauausstellung, 2022 fertig sein. Es entsteht an der Stelle, an der die alte Gymnastikhalle abgerissen wurde. Rund 870 Schüler besuchen laut Schulleiter Heinz-Martin Döpp den Unterricht. Die gebürtige Ostpreußin von Thadden hatte das „Evangelische Landerziehungsheim Schloss Wieblingen“ 1927 für Mädchen gegründet und dabei ihre Pädagogik-Erfahrung vom Landerziehungsheim Schloss Salem eingebracht.

AdUnit urban-intext1