Elektroöfen statt Gas

Heidelberg. Es ist das zweitälteste Krematorium Deutschlands – und erstrahlt nun wieder im neuen Glanz: Die Stadt Heidelberg hat in den vergangenen 18 Monaten die Technik des Krematoriums auf dem Bergfriedhof umfangreich erneuert und instandgesetzt. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, seien rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung der beiden Öfen und eine neue Steuerung investiert worden. Dank der Entscheidung, Elektroöfen anstelle der meist üblichen Gasöfen zu verwenden, sei das Heidelberger Krematorium unabhängig von der Verwendung fossiler Brennstoffe. Dies ermöglicht ein Minimum an Energieeinsatz und an Emissionen, hieß es weiter.

Die Anlage auf dem Heidelberger Bergfriedhof wurde im Jahr 1891 erbaut. Errichtet wurde sie aus freiwilligen Beiträgen von Freunden der Feuerbestattung nach Plänen des Heidelberger Architekten Philipp Thomas – die angelehnt waren an die Architektur eines griechischen Tempels. her

