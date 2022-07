Elefantenbulle Tarek ist nun Kölner

Heidelberg. Elefant Tarak hat den Zoo Heidelberg verlassen und ist wohlbehalten in seinem neuen Kölner Domizil angekommen. Wie der Zoo Heidelberg mitteilte, habe somit der letzte Elefant der „jungen Wilden“, die das Elefantenhaus im Jahr 2010 zur Eröffnung bezogen haben, den Zoo Heidelberg verlassen.

„2010 haben wir mit der ersten Gruppe junger Elefantenbullen in Deutschland Neuland betreten,“ erinnerte sich Zoodirektor Klaus Wünnemann. „In den vergangenen zwölf Jahren haben wir sehr viel über Elefantenbullen gelernt – auch von Tarak, der einfach ein toller Elefant ist!“

Wichtig für Zuchtprogramm

Elefant Tarak ein paar Tage vor seiner Abreise nach Köln. © Petra Medan/Zoo HD

„Wir werden ihn sehr vermissen“, sind sich Revierleiter Stefan Geretschläger und sein Stellvertreter Tobias Kremer einig. Beide sind seit Beginn der Jungbullenhaltung im Zoo Heidelberg dabei. Sie hatten die Idee einer Jungbullengruppe selbst eingebracht. „Inzwischen kommen Elefantenpfleger und -experten aus ganz Europa nach Heidelberg, um zu erfahren, was wir von den ,jungen Wilden’ gelernt haben“, freut sich Geretschläger.

Für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Asiatische Elefanten ist die Jungbullengruppe in Heidelberg wichtig. Ähnlich den Vorgängen im natürlichen Lebensraum, verlassen die jungen männlichen Elefanten im Alter von etwa fünf Jahren ihre Geburtsgruppe und ziehen in eine Bullengruppe, um zu reifen. Ist ihre Entwicklung so weit, dass sie die Rolle als Zuchtbulle ausfüllen können, ziehen sie weiter in einen anderen Zoo, der eine Zuchtgruppe hält.